Marcantonio del Carlo recordou junto dos que o seguem no Instagram o colega Rodrigo Menezes, que morreu em outubro de 2014. Na rede social, o ator publicou três imagens da novela 'Saber Amar', da TVI, destacando a sua personagem no projeto.

Recorde-se que Rodrigo também fazia parte do elenco da novela, aliás, o ator era um dos protagonistas e fez par romântico com Leonor Seixas.

"E de repente, no zapping da noite dou comigo no ecrã há alguns anos atrás e recordo com saudade o Rodrigo Menezes, grande companheiro de viagens semanais para o Algarve onde gravamos está novela. Tantas saudades deixou o Rodrigo", escreveu Marcantonio del Carlo na legenda das imagens que partilhou com os seguidores.

Leia Também: Rita Pereira recorda Rodrigo Menezes cinco anos após a sua morte