Manuel Luís Goucha evita ao máximo revelar muitos detalhes sobre a sua vida íntima e quase nunca mostra o interior da sua casa, porém este sábado o apresentador abriu uma exceção.

Na sua conta oficial de Instagram, o apresentador partilhou uma fotografia onde mostra o seu marido, Rui Oliveira, a dormir na cama de ambos ... e acompanhado por alguns dos cães do casal.

"Apanhados", pode ler-se na legenda do registo captado no monte de ambos no Alentejo.

