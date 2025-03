Esta quinta-feira, dia 27, Manuel Luís Goucha encantou os seguidores da sua página de Instagram ao partilhar um retrato de um dos seus animais de estimação.

Falamos do cão Bago, que posa entre a vegetação do monte alentejano do apresentador em Monforte.

Elogios não faltaram a Bago por parte dos internautas, que destacaram a sua beleza.

Ora veja:

Leia Também: Luís Montenegro fala sobre mulher e filhos: "Têm sido muito afetados..."