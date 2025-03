Manuel Luís Goucha é um amante da literatura. Por isso mesmo, o apresentador da TVI decidiu deixar uma sugestão de leitura para os seus 983 mil seguidores do Instagram.

O marido de Rui Oliveira partilhou uma imagem sua com o livro 'A intuição da ilha', de Pilar del Río, na mão.

"Desconhecia que Pilar del Rio tinha escrito este livro, julgo que publicado em 2022, relatando os dias de José Saramago, seu marido, em Lanzarote.

Li-o em dois dias com infinita gratidão e com ganas de voltar quanto antes à ilha canarina mas agora para visitar A Casa feita de livros e tudo o mais que esta obra me propõe", escreveu Goucha na legenda da partilha.

Pilar Del Río conheceu José Saramago em 1986 e casaram dois anos depois. Primeiro viveram em Lisboa mas rumaram, em 1993, à ilha espanhola de Lanzarote, nas ilhas Canárias. O escritor português morreu em 2010.

