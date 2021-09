Manuel Luís Goucha fez esta quinta-feira uma publicação na sua conta oficial de Instagram onde anunciava que Pedro Teixeira seria seu convidado no programa 'Goucha'.

A partilha nada tinha de polémico, mas um comentário de uma internauta acabou por acender um debate sobre a postura do ator no fim do relacionamento com Cláudia Vieira.

"Encornou a Cláudia Vieira, mas que grande exemplo de macho", atirou a seguidora, que mereceu resposta pronta por parte de Manuel Luís Goucha.

"Espantoso como sabe tanto da vida dos outros", reagiu o apresentador, que desta forma saiu em defesa do seu convidado.

Pedro Teixeira, recorde-se, terminou há vários anos a sua relação com Cláudia Vieira, com quem tem uma filha, Maria, de 11 anos. Meses depois da rutura, o ator assumiu o namoro com Sara Matos. O agora casal viu nascer recentemente o primeiro filho em comum entre ambos, Manuel.

