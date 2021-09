Pedro Teixeira dará esta tarde, quinta-feira, 30 de janeiro, a sua primeira entrevista após ter sido pai pela segunda vez.

A grande novidade foi anunciada nas redes sociais de Manuel Luís Goucha, onde o apresentador revela que receberá o ator no programa vespertino que apresenta na TVI: 'Goucha'.

"Pedro Teixeira. A primeira conversa depois de ter sido pai do Manuel. Com este Manuel hoje no 'Goucha'", pode ler-se na mensagem.

O recém-nascido Manuel resulta da relação entre Pedro Teixeira e Sara Matos, atriz da SIC. O ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, resultado do namoro de longos anos com Cláudia Vieira.

Leia Também: O retrato em que Pedro Teixeira posa com um... rato ao ombro