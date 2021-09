Pedro Teixeira deu nas vistas com uma fotografia que publicou esta quarta-feira, 29 de setembro, na sua conta de Instagram. Conforme poderá ver pela publicação seguinte, no retrato, o ator surge com um rato ao ombro, que não passou despercebido.

Aproveitando a oportunidade, Pedro colocou a seguinte questão a Daniela Melchior: "Achas que estou aprovado para Ratcatcher 3?".

A resposta não poderia ter sido mais positiva: "SEBASTIAN!!!! Aprovadíssimo!".

Importa notar que Melchior deu vida à personagem de Ratcatcher II no filme 'O Esquadrão Suicida', papel que lhe valeu o salto para Hollywood.

