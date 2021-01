Manuel Luís Goucha continua dedicado ao seu novo projeto na TVI, mais precisamente o seu programa da tarde. Enquanto isso, o companheiro, Rui Oliveira, ocupa-se de todas as tarefas do monte do casal em Monforte, no Alentejo.

Ainda esta quarta-feira, dia 27, o comunicador publica na sua conta de Instagram um vídeo no qual Rui mostra o parto de uma ovelha.

"Eu no estúdio. O Rui no monte", afirmou na legenda da publicação.

Veja o momento de seguida.

