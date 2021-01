Manuel Luís Goucha recebeu hoje no seu programa Manuela Moura Guedes, uma das "mulheres que mais gosta na vida", conforme confessou já no final da conversa com a jornalista e apresentadora.

Sempre com uma opinião formada, a entrevistada fez críticas à forma como o governo tem gerido a situação desde que a pandemia chegou a Portugal.

"Tudo isto entristece-me, confesso. Estes resultados, estes números no confinamento, entristece-me esta passividade das pessoas", começou por notar.

"Passamos de um milagre do povo, dos portugueses, do governo, que é tão capaz, para o pior país do mundo. Não planearam nada. A vermos uma ministra de uma arrogância no pior estado em podemos estar", afirmou.

"Nós temos culpa também na medida em que tudo sito reflete aquilo que a autoridade manda fazer É claro que há um ano fomos nós que nos antecipamos à autoridade. António Costa não manda, parece que tem medo de mandar. Tem que reunir com A, B, C, e D antes de decidir. Depois, entretanto vai passado o tempo, vai-se tudo infetando, vai sendo assim, e as pessoas não reagem, aceitam tudo. Temos a vida pública e as instituições controladas, o sistema de justiça e as pessoas acham isto tudo normal", completou.

