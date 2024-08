Rafael Bailão deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 8 de agosto, onde falou da sua participação no 'Dilema', reality show de verão cujo anfitrião é precisamente o apresentador.

Durante a conversa, Goucha questionou o influenciador digital sobre uma das críticas que lhe foram feitas, que incluíram os momentos em que não conteve as lágrimas.

"Eram descargas de emoção, porque eu não dava a minha opinião", realçou, notando que aquela não era a sua personalidade.

"As imagens são editadas e a partir do momento em que as vi aquilo começou a dar-me um bocadinho de ansiedade e acabei por reservar a minha opinião para sair bem comigo mesmo. Estava lá dentro e tinha medo de dar opinião, para não acontecer o que aconteceu com a Catarina [Miranda]", completa.

Veja o momento.

Leia Também: Rafael Bailão: "Desmoronou-se quando o Goucha faz uma pergunta que magoa"