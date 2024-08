Rafael Bailão esteve esta segunda-feira, 5 de agosto, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua experiência enquanto concorrente no programa 'Dilema', do qual foi expulso na gala do passado domingo, 4 de agosto.

"Percebo que a realidade que eu absorvi e pensei que ia viver ali dentro desmoronou-se a partir do momento em que o Goucha me faz uma pergunta que me magoa e começo a perceber que tudo aquilo que eu digo pode ser mal interpretado", realçou o influenciador digital, confessando que o reality show não era o que esperava.

"Coloquei um bloqueio logo em mim a partir do momento em que me coloquei na posição de um concorrente de reality show. (...) Achava que o foco do programa iria ser o dilema, não as nossas personalidades e conflitos", sublinha.

Bailão afirmou que, ainda assim, decidiu ficar, tendo em conta que "nunca desistiu de nada".

"Na minha cabeça o objetivo era entreter os portugueses e não estar constantemente a ser sujeito a imagens impactantes, negativas. Eu não vinha com essa ideia e não era essa a ideia a que me queria agarrar quando vim para este programa", disse por fim.

