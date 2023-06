Esta semana foi noticiado que os The Tyre Extinguishers (do inglês 'Extintores de Pneus') - um grupo de ativistas climáticos conhecido por esvaziar pneus de carros SUV com consumo muito elevado de combustível - chegaram a Portugal e já realizaram a primeira ação.

Uma informação que deixou Manuel Luís Goucha revoltado, tendo feito questão de mostrar publicamente a sua indignação.

"Cambada de imbecis! Atitudes extremistas só provocam aversão às causas. As vacas que se 'ponham a pau'", reagiu o apresentador da TVI ao dar destaque à referida notícia sobre os ativistas pelo clima.