Manuel Luís Goucha deixou um alerta aos seguidores da sua página de Instagram. O apresentador da TVI fez uma publicação avisando os admiradores que há contas falsas nas redes sociais em seu nome.

"Estas são as minhas redes sociais (Facebook e Instagram) e apenas estas, repare que estão certificadas através do sinal a azul, todas as demais são falsas mesmo que abusivamente usem o meu nome", sublinha.

"Não responda a mensagens enganosamente enviadas em meu nome, são falsas. Não envio mensagens a quem quer que seja através de redes sociais. Não se deixe enganar!", completa.

