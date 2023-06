Manuel Luís Goucha não conseguiu conter as lágrimas enquanto conversou com José Condessa para uma entrevista que será transmitida este sábado, dia 17 de junho, no 'Conta-me', da TVI.

Um momento muito emotivo que levou ambos às lágrimas, como pode conferir no vídeo que foi divulgado na página oficial da TVI no Instagram.

"Manuel Luís Goucha emociona-se durante conversa com José Condessa", escreveram na legenda. Veja o vídeo na publicação abaixo:

