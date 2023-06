Como já tinha sido anunciado por Manuel Luís Goucha, o próximo entrevista do programa 'Conta-me' é José Condessa, que esteve à conversa com o apresentador.

Entretanto, Cristina Ferreira fez questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram o 'feedback' que recebeu de toda a equipa e de Goucha após terem realizado a entrevista.

"A equipa inteira, quando acabou a entrevista, mandou-me mensagem a dizer: está incrível a entrevista do José Condessa. O Manuel Luís Goucha ficou maravilhado. O Zé é um ator extraordinário com um caminho brilhante pela frente. Mas o Zé é sobretudo um miúdo de 26 anos com os valores certos, as emoções certas. [...] Parabéns Zé, mereces tudo o que te está a acontecer", escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

