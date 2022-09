Greyson Chance tinha 12 anos quando foi descoberto por Ellen DeGeneres. O menino, que se tornou viral em todo o mundo com uma brilhante atuação de 'Paparazzi', de Lady Gaga, é agora um homem de 25 anos que tem muito para dizer sobre a apresentadora, embora nada de positivo.

"Eu nunca conheci alguém mais manipulador, mais egocêntrico e mais descaradamente oportunista do que ela", contou Chance à revista Rolling Stone.

O cantor revelou que Ellen, por lhe ter 'dado palco' e por se ter assumido como a sua "mentora", foi sempre "demasiado controladora".

Na mesma entrevista, Greyson Chance contou um episódio em particular, ocorrido há uns anos. Ellen terá conseguido arranjar uma cópia adiantada do documentário 'Never Say Never', de Justin Bieber, e quando Chance lhe explicou que não teve tempo para vê-lo devido ao imenso trabalho que tinha, a apresentadora não reagiu bem, tendo discutido com a mãe do jovem artista. "Que tipo de mãe é? Consegue perceber que eu fiz um grande esforço para conseguir isto para vocês e ele não pode apenas sentar-se e ver?", terá dito.

Greyson Chance sublinha ainda que, a certa altura, acabou por ser "abandonado" por Ellen, que deixou de acompanhar a sua carreira.

Recorde que, há dois anos, Ellen foi acusada de criar um "ambiente tóxico" no programa que conduziu.

Leia Também: Ellen DeGeneres reage ao grave acidente da ex-namorada Anne Heche