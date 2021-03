Na manhã desta quinta-feira, dia 4, Cristina Ferreira esteve no programa 'Dois às 10' à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. Neste espaço, onde o objetivo foi promover o concurso de talentos 'All Together Now', que estreia já este domingo, a apresentadora acabou por revelar os segredos da sua forma física.

"Uma pessoa quando fica bem está com um problema, os fãs ficam muito preocupados. Nunca é porque está a fazer exercício ou porque está a comer bem", ironizou a apresentadora.

"A felicidade supera sempre a ansiedade e acho que o meu corpo reagiu a esta felicidade e neste momento está tranquilo e como eu quero que ele esteja", notou, recordando os problemas por que passou anteriormente e que influenciaram o seu corpo.

Um dos 'segredos' de Cristina Ferreira tem sido o jejum intermitente. "Como me deito muito cedo, às vezes jantava e deitava-me logo a seguir. Agora o que faço é: a minha última refeição consistente é ali por volta das 18:30h da tarde, depois bebo um chá e como só no dia a seguir", notou.

A comunicadora garantiu ainda que come de tudo, desde pão, a arroz de pato e feijoada.

