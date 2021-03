Desde que chegou à TVI como diretora de ficção e entretenimento, em setembro passado, Cristina Ferreira está determinada em realizar as mudanças que considerar necessárias para fazer a estação renascer e atingir o 'pódio' nas audiências. Ainda atrás da SIC, afirma que está segura do seu trabalho.

Esta manhã, no 'Dois às 10', falando das rigorosas normas de segurança que o programa 'All Together Now' está a cumprir durante as gravações, Cristina garantiu que as críticas de que tem sido alvo não têm fundamento e acabou por comentar o tema da luta de audiências.

"Toda a televisão está a funcionar. Temos programas noutros canais com tantas pessoas como aquelas que nós temos", afirmou.

Cláudio Ramos interrompeu para afirmar: "Sabes qual é a dificuldade? É melhor não dizer. O problema é a forma leviana de criticar, sem se olhar para o produto, porque deste lado está a Cristina Ferreira. Sabes que é verdade".

"Deixa o tempo pôr tudo no lugar e mostrar a verdade. Tenho a certeza que a vida é justa. Nós sabemos todos o que estamos a viver aqui na TVI [...] É óbvio que queremos um dia ganhar em todas as frentes. Andamos cá todos para isso. Temos muito orgulho no que estamos a fazer e na forma como estamos a construir uma estação consistente. Acordo todos os dias de consciência tranquila, a saber o que quero", afirmou Cristina.

