A viver uma nova fase da sua vida depois da chegada do segundo filho, o pequeno Francisco, Mafalda Sampaio partilhou um pequena reflexão na sua página de Instagram.

Um texto onde a figura pública fala sobre a gravidez, mostrando também o seu lado mais emotivo ao pensar que agora possivelmente só lhe irá restar mais uma gestação.

"Dizem que as pessoas romantizam de mais a gravidez. Verdade! Há dias em que nos sentimos exaustas, sem posição e com vontade de mandar toda a gente dar uma curva. Mas o balanço é muito positivo. Pelo menos para mim é sempre", começou por escrever.

"Mesmo tendo passado o primeiro trimestre todo com vontade de vomitar. Mesmo tendo ficado um pote com mais 22kg na primeira gravidez... Aquilo que me deixa saudades é a experiência em si. O excitamento de saber que vem aí um bebé. As outras pessoas apaparicam-nos como se fôssemos um ser iluminado. A comida sabe mesmo bem! Estamos a gerar vida dentro de nós. Isso não é incrível!?", destacou.

"Agora caio em mim e lembro-me que já 'gastei' duas gravidezes e que a próxima será a última. Estou a sofrer por antecipação, mas é inevitável não pensar nisso", rematou.

Publicação de Mafalda Sampaio© Instagram_mafalda.sampaio

De recordar que além do pequeno Francisco, Mafalda Sampaio e o companheiro, Guilherme Machado, são também pais da pequena Maria Madalena, de três anos.

Leia Também: Mafalda Sampaio impressionada com a sua recuperação no pós-parto