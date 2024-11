Mafalda Sampaio, influencer e anteriormente conhecida como Maria Vaidosa, recorreu às redes sociais para assumir uma decisão que tomou.

A criadora de conteúdos digitais respondeu a uma mensagem de uma seguidora, onde esta a questionava sobre o motivo que a levava a tapar a caras dos filhos nas fotos que coloca no Instagram.

É que Mafalda, anteriormente, costumava partilhar imagens das crianças sem qualquer problema.

A influencer afirmou: "Decidi dar um passo atrás quando se trata da privacidade do Francisco e da Madalena. Esta foi uma decisão tomada por mim e pelo Guilherme. Porque sentimos que à medida que eles crescem é importante proteger a sua segurança e individualidade, especialmente no mundo digital de hoje. [...] As redes sociais também têm os seus perigos e queremos garantir que eles possam crescer longe de riscos associados à exposição online", referiu Mafalda.

No final do texto, a influencer pediu ainda aos seguidores: "Espero que compreendam e que continuem a acompanhar-nos de outras maneiras".

