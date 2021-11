Mafalda Sampaio foi mãe pela segunda vez no dia 1 de novembro e não esconde que está impressionada com a sua recuperação no pós-parto.

Depois de um pós-parto difícil na primeira gestação, em 2018, a digital influencer preparava-se para um período de grandes desafios. Contudo, o corpo tem 'voltado' naturalmente à sua forma habitual.

"Nem acredito que tive um bebé há 15 dias", afirmou, numa publicação realizada esta quarta-feira. "Realmente todas as gravidezes e pós-partos são diferentes", refletiu, por fim.

Recorde-se que Mafalda Sampaio foi mãe de um menino, Francisco, que se veio juntar a Madalena, de três anos.

Publicação de Mafalda Sampaio© Instagram

Leia Também: Mafalda Sampaio volta a destacar barriga após parto