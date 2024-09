A família de Mafalda Sampaio já cresceu. Nasceu o terceiro filho da 'influencer', como a própria anunciou num vídeo que publicou na sua página de Instagram.

"Nasceu o meu último bebé. Estamos muito felizes, só quero aproveitar ao máximo. É uma grande misturada de sentimentos. Esta fase é mágica, um amor enorme e uma saudade imensa do pouco que já vivi com este bebé. Não vou perder um segundo, já sei que esta fase passa a voar", disse a mamã num vídeo que publicou no fim de semana na rede social, onde podemos ver imagens da gravidez e do pós-parto.

Entretanto, Mafalda Sampaio publicou novas imagens onde mostra o bebé e revelou que se chama Tomás. "Os vossos palpites estavam certos?", perguntou aos seguidores. Veja as fotografias na galeria.

De recordar que Mafalda Sampaio e o companheiro Guilherme Machado são também pais de Francisco e Madalena.