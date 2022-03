Mafalda Rodiles recordou a entrevista com Inês Gaya, onde foi questionada sobre quem são as duas pessoas que mais a inspiram.

Na sua página de Instagram, a atriz destacou que essas pessoas são o pai e a filha, Mel, e que não teve dúvida quando respondeu à pergunta.

"[...] Porque são mesmo duas pessoas muito especiais, que me escolheram, e que fazem com que eu seja, a cada dia, uma pessoa melhor", disse.

De recordar que Mafalda Rodiles é ainda mãe de um menino, Martim. Ambas as crianças são fruto do casamento terminado com Edgard Miranda.

Leia Também: Mafalda Rodiles deixa recado a Fábio Porchat (com sotaque brasileiro)