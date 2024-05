Em 2019, Mafalda Rodiles decidiu regressar a Portugal na sequência da separação do realizador brasileiro, Edgard Miranda, com quem esteve casada durante sete anos.

O ex-marido da atriz, que também é diretor e realizador da novela 'Cacau', da TVI, deu esta sexta-feira, 3 de maio, uma entrevista a Manuel Luís Goucha na qual falou sobre o divórcio.

Edgard garante que os dois ainda gostavam muito um do outro quando se separaram, mas que este errou quando se dedicou demasiado ao trabalho.

"A pior cena da minha vida foi talvez ter ido ao aeroporto me despedir daquela mulher e dos meus dois filhos. Não desejo isso nem ao pior inimigo", afirmou.

Na visão do entrevistado, a separação aconteceu porque "caiu naquele clichê do diretor", notando que não percebeu Mafalda quando esta foi mãe pela segunda vez.

Uma vez que a artista se dedicava nessa época sobretudo aos filhos, Edgard confessa que sentiu que passou para "plano secundário" e que não era importante na vida da então companheira.

A vinda para Portugal e o processo em tribunal

Em 2023, Edgard Miranda veio para Portugal para trabalhar na novela da TVI. A mudança permitiu que estivesse próximo dos filhos, pelo que tinha a possibilidade de ver Mel e Martim praticamente todos os fins de semana.

Se no início, a relação com Mafalda era positiva, os dois vieram a ter um "desentendimento" por causa da pensão de alimentos das crianças. "Teve um desentendimento, porque eu vi que os valores praticados aqui em Portugal são muito menores do que no Brasil. Tentei esse ajuste. Chegámos a tribunal", revela, notando que o processo terminou recentemente, após um ano.

Já com tudo resolvido a nível judicial, Edgard espera que um dia possa ter uma relação de amizade com Mafalda Rodiles, sobretudo para bem dos filhos.

Atualmente num relacionamento com Gustavo Santos, Mafalda e o escritor foram pais de um filho em comum, o bebé António.

