Mafalda Rodiles tomou uma decisão que lhe permite ter mais tempo para dedicar à família e decidiu comunicá-la no Instagram, partilhando duas fotografias com "os mais novos da família", o filho António - que nasceu da atual união com Gustavo Santos - e o mais recente cachorrinho da família, Sol.

"Os mais novos da família! António e Sol. Há um ano, antes de nos mudarmos para a nossa casa em junho, tínhamos quatro filhos e um cão. Hoje temos cinco filhos e quatro cães. Se dá trabalho? Muito! Se é bom? É mágico! Decidi este ano, depois de ser atriz, apresentadora, formada em Gestão, ter tido cursos online e ter tido uma concept store, que iria trabalhar em casa", começou por escrever a atriz.

"Assim posso estar onde quero, à hora que quero e posso cuidar dos meus filhotes todos. Vou pô-los e buscá-los à escola, às atividades e o António ainda está comigo a tempo integral. É muito bom ter escolhido trabalhar em casa, é muito bom poder fazer o que amo!", concluiu Mafalda.

Leia Também: "Depois um tiro no pé, escolhi um pai nota mil para os meus filhos"