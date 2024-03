A propósito do Dia do Pai, que se celebrou esta terça-feira, 19 de março, Mafalda Rodiles aproveitou para elogiar o companheiro, Gustavo Santos, publicamente, através de uma partilha nas redes sociais.

"Podia escrever tanta coisa sobre o melhor pai que conheço. Tanta, mas tanta que não caberia num post. Tenho um pai incrível e consegui, depois de um grande tiro no pé, escolher um pai nota mil para os meus filhos", afirmou.

"Um pai incrível, presente, atento, que cuida, que ama, que beija e abraça, que faz tudo e mais alguma coisa, que está lá sempre nos desafios e nas coisas boas!", sublinha.

"Hoje em dia somos 11 cá em casa, 2 adultos, 5 crianças e 4 cães! E somos muito felizes. Obrigada, Gustavo, por seres o melhor todos os dias e para todos!

Amooooo-te!!!! És o maior!!!", completa.

Note-se que em comum a atriz e o escritor são pais do pequeno António, que está prestes a completar o primeiro ano de vida. Mafalda tem mais dois filhos, Martim e Mel, e o comunicador, outros dois, Salvador e Xavier, frutos de relacionamentos anteriores.

Leia Também: Mafalda Rodiles assinala 11 meses do filho mais novo com foto do bebé