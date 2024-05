"Hoje o dia é dela. Desta princesa chamada Mel que veio para mudar o meu mundo". Foi com estas palavras que Mafalda Rodiles começou a publicação que fez no Instagram onde assinala o aniversário da filha.

Mel, a primeira filha da atriz, nasceu há 10 anos e a data não ficou esquecida.

"Chegaste há 10 aninhos e nesse dia percebi que nada seria como antes! É uma princesa furacão, apaixonada pela vida, pelo Stich, pela praia e pelos amigos. Ama a família, sabe muito bem o que quer e costumo dizer que tenho a certeza que vai ser o que quiser", destacou de seguida a mamã.

De recordar que além de Mel, Mafalda Rodiles é também mãe de Martim, ambos fruto do casamento terminado com Edgard Miranda, e ainda do pequeno António, da relação atual com Gustavo Santos.

