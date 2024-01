Mafalda Castro abriu uma caixa de perguntas para que os seus seguidores no Instagram lhe colocassem as questões que quisessem.

Uma das perguntas colocadas foi: "Com quantas semanas descobriste a tua gravidez?".

A apresentadora do 'Diário' do 'Big Brother' partilhou uma fotografia do teste de gravidez e respondeu à questão que lhe foi colocada. "Com cinco semanas mais ou menos".

