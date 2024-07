Mafalda Castro respondeu a algumas perguntas que lhe foram colocadas pelos seguidores do Instagram sobre a maternidade e tudo o que esta nova fase da sua vida lhe trouxe.

Falando sobre a chegada do pequeno Manel, fruto da relação com o radialista Rui Simões, a comunicadora da TVI afirmou: "Acho que tudo é um desafio, mas não esperava que fosse de outra maneira. O mais difícil é aquela sensação que podemos estar a fazer alguma coisa de errado".

Em relação à forma como lidou com as mudanças no corpo que a gravidez proporcionou, Mafalda explicou: "Não temos bem relação agora, nem penso nisso ainda. O corpo está a recuperar com tempo, ainda não estou a fazer nada ativamente para voltar ao que estava antes. Vou fazer para me sentir bem, mas ainda não sinto que seja o momento".

Por fim, quando questionada sobre o seu regresso à televisão, a apresentador evidenciou que não será tão depressa: "Também tenho saudades! Ele ainda é muito pequeno para pensar nisso, mas mal me sinta preparada, volto. Esta semana vou à TVI fazer uma visita".

