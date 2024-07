Dedicada ao filho, o bebé Manel, Mafalda Castro partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo do momento em que adormece o menino, fruto da sua relação com Rui Simões.

No entanto, se pensa que a apresentadora escolheu músicas de embalar, engane-se.

O som ambiente eram as vozes "calmas" de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', conforme Mafalda destacou no vídeo que poderá ver na galeria.

Partilhando o momento na sua conta de Instagram, Cristina brincou, escrevendo: "Muito calmas".

Leia Também: Mafalda Castro sobre parto: "Experiência mais intensa que tive na vida"