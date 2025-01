Mafalda Castro publicou no Instagram, esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, um vídeo com algumas adoráveis imagens do filho, Manel.

"A 'trend' mais querida de sempre", escreveu junto do vídeo que tem como fundo a nova música de Bad Bunny, 'Debí Tirar Más Fotos'.

De recordar que o pequeno Manel é fruto da relação de Mafalda de Castro com Rui Simões. O menino, recorde-se, vai completar um ano em junho.

