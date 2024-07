Mafalda Castro e Rui Simões viram a sua vida mudar completamente com o nascimento do primeiro filho, o pequeno Manel, e têm vindo a partilhar esta nova fase com os seguidores.

Ainda na noite desta segunda-feira, dia 22 de julho, a apresentadora publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram para mostrar a primeira refeição com o companheiro esta semana.

"Para registar que esta é a nossa primeira refeição juntos esta semana", começou por dizer a mamã (falando muito baixinho).

"E tem de ser rápido", comentaram depois os papás, mas na esperança de o bebé não acordar tão depressa. Veja o vídeo que está na galeria.

De recordar que o pequeno Manel nasceu no dia 20 de junho.

Leia Também: Mafalda Castro: O regresso à TV, a relação com o corpo e novos desafios