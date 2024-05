Mafalda Castro prepara-se para ser mãe pela primeira vez e tem vindo a partilhar esta nova fase com os seguidores.

Ainda esta quinta-feira, a apresentadora da TVI deu espaço aos fãs para lhe colocarem questões e abordou alguns temas sobre a gestação.

Sobre peso na gravidez, Mafalda Castro disse: "Não faço ideia [do meu peso] nem quero bem saber. O meu foco é comer quando tenho fome e comida nutritiva e saudável. Já passo a minha vida com uma pressão gigante com o meu corpo, não quero nesta fase pensar no mesmo".

Além disso, contou que teve enjoos. "Passou a partir das 12/13 semanas", referiu. Mas este não foi o único sintoma, apesar de, diz, estar a ter uma gravidez mais 'tranquila'.

"Sinceramente, quase nada [de sintomas neste último tempo de gravidez]. Só cansaço e inchada algumas vezes por dia nos tornozelos e mãos. De resto sinto-me normal".

De recordar que o bebé que está para nascer é fruto da relação de Mafalda Castro com Rui Simões.

