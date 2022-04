Mafalda Castro faz agora parte da equipa da Rádio Comercial. Num comunicado enviado às redações, a estação de rádio anuncia a contratação da locutora, apresentadora de televisão e influencer digital. O percurso nesta nova casa começa no dia 7 de maio.

De recordar que Mafalda Castro apresenta os diários do 'Big Brother', da TVI, função que assumiu em 2020 e que mantém até hoje. Na rádio tem vários anos de experiência, com diversos programas já feitos, entre eles o 'Snooze' da Mega Hits.

“A Mafalda Castro é uma personalidade da rádio, e vem contribuir, com o seu talento, para a renovação que a Comercial sempre teve em mente, na composição das equipas ao longo dos anos", começou por dizer o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro.

"A Mafalda faz parte de uma nova geração de comunicadores, é muito alinhada com o mundo digital, é um rosto conhecido dos portugueses, pelo seu trabalho na TVI, mas, para nós, era muito importante ser alguém, que, juntamente com essas valências, apresentasse uma paixão, pela estação: a Mafalda adora Rádio. Chega à Comercial na altura certa da sua vida e do seu percurso, e estou certo de que fará aqui uma grande carreira. Estamos muito felizes", rematou.

Por sua vez, Mafalda Castro destacou: "Tenho muitas saudades de voltar a fazer rádio e não podia estar mais entusiasmada por poder fazê-lo na estação mais ouvida em Portugal. Vai ser, certamente, uma nova viagem muito enriquecedora na minha carreira. Obrigada a todos os que confiaram em mim e tornaram este sonho realidade".

