Além de Vanessa Oliveira e Iva Domingues terem publicado no Instagram imagens para mostrarem que estão no Estádio da Luz, em Lisboa, para o concerto de Taylor Swift, há outras figuras públicas a destacarem também a ida ao espetáculo.

Catarina Raminhos acompanhou duas das filhas ao concerto. As meninas, e a mãe, foram vestidas a rigor e com as pulseiras que são uma das imagens de marca das 'Swifties'.

"Do Parlamento Europeu para o Estádio da Luz! Do palco da democracia para o da música pop. Uma pessoa mal aterrou e já está entre milhares. Não quer desiludir as filhas e, mesmo não sabendo as músicas de cor, tenta entrar no 'mood' e no 'dress code'", disse Catarina Raminhos na legenda das imagens que destacou na sua página de Instagram.

"'Mãe, as tuas roupas são muito evermore' e então a pessoa vem o mais 'evermore' possível (seja lá isso o que for). Rouba a camisa ao marido, pede à mãe para lhe fazer uma trança - e ela faz, e a trança ficou linda, mas depois o metro estava atolado e ficou um pouco desfeita. Uma pessoa vibra não pela pessoa que vai subir ao palco mas por estas duas que estão aqui ao meu lado e cujo brilho nos olhos vai aumentando à medida que o tempo passa. Ser mãe também é isto. E é mesmo fixe", acrescentou.

"E caraças, milhões e pegada carbónica à parte, a Taylor é um mulherão do catano", comentou ainda.

Mas não foi a única 'mãe famosa' a ir ver o concerto com as filhas. A ex-concorrente do 'Big Brother' Sónia Jesus também marcou presença no primeiro de dois concertos de Taylor Swift, em Portugal, e levou a filha mais velha, Maiara.

Na véspera, Ana Marques também revelou na sua página na rede social que ia ao concerto de Taylor Swift com as filhas.

Diana Chaves e a filha Pilar estiveram também entre a multidão.

© Instagram_dichavesofficial

Assim como Carolina Patrocínio:

© Instagram_carolinapatrocinio

De recordar que a cantora volta a subir ao palco do Estádio da Luz no sábado, dia 25 de maio.

Leia Também: Milhares de pessoas nas imediações do Estádio da Luz aguardam Taylor Swift

[Notícia atualizada às 20h10]