Iva Domingues é uma das caras conhecidas presentes no primeiro de dois concertos de Taylor Swift em Portugal.

A cantora atua na noite desta sexta-feira, dia 24 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa, e a apresentadora da TVI publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece no local com as pulseiras que são uma das imagens de marca das 'Swifties'.

"Tay Tay", escreveu na legenda da publicação, tendo identificado ainda a cantora.

De recordar que Taylor Swift vai ainda atuar no Estádio da Luz, em Lisboa, este sábado, dia 25 de maio.

