Vanessa Oliveira faz parte da comunidade de 'swifties' portuguesas e por isso vai estar no Estádio da Luz esta sexta-feira, dia 24 de maio, para o primeiro de dois concertos que Taylor Swift irá dar no nosso país.

A apresentadora, através das redes sociais, mostrou-se nas imediações do recinto do espetáculo, acompanhada de várias amigas e vestida a rigor.

Para além do look colorido, muito próprio das fãs da artista norte-americana, Vanessa mostrou-se também com as pulseiras da amizade que não podem faltar nos espetáculos de Taylor Swift.

Na galeria poderá ver as primeiras partilhas de Vanessa Oliveira no Instagram, antes mesmo da entrada no Estádio da Luz.