Gloria Carter deu o nó com Roxanne Wiltshire no início do mês

A mãe de Jay-Z, Gloria Carter, e a mulher, Roxanne Wiltshire, surgiram juntas no primeiro evento após terem dado o nó. O casal trocou as alianças no início deste mês, recorda a People, e não faltou ao 20.º aniversário da Shawn Carter Foundation. Na noite de sexta-feira, Gloria Carter e Roxanne Wiltshire posaram juntas na 'red carpet' do evento e este momento não passou despercebido à imprensa internacional. Para a ocasião, Gloria Carter escolheu um elegante smoking preto e camisa branca, com um lenço de seda cinzento sob o colarinho. Por sua vez, Roxanne combinou com a mulher ao usar um vestido preto sem alças e repleto de lantejoulas.

© Getty Images Leia Também: Beyoncé e filha apoiam Jay-Z em evento. Como Blue Ivy está crescida