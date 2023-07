Beyoncé e a filha mais velha, Blue Ivy Carter, marcaram presença na inauguração da exposição 'Book of HOV' de Jay-Z, na Biblioteca Pública do Brooklyn em Nova Iorque, na passada quinta-feira, como conta a People.

Na sua página de Instagram, a cantora mostrou algumas imagens deste momento especial destacando-se uma fotografia em que aparece com a filha e é possível perceber o quanto Blue Ivy está crescida.

Beyoncé - que está atualmente em digressão - estava com um look laranja com transparências, renda e decotado, deixando em evidência as suas curvas. Já a filha usou um elegante vestido de ganga azul.

Beyoncé e Jay-Z, recorde-se, são ainda pais dos gémeos Sir e Rumi, de seis anos.

