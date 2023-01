Lembra-se de Beto? Albertino João Santos Pereira, conhecido pelo grande público como Beto, foi um dos maiores cantores românticos da sua geração.

Da sua lista de sucessos fazem parte temas icónicos como 'Memórias Esquecidas' ou 'Brincando Com O Fogo'. Contudo, a carreira que tinha tudo para ser longa acabou cedo e de forma inesperada.

Beto morreu em maio de 2010, aos 42 anos, devido a um acidente vascular cerebral.

Passados 13 anos desde a sua partida, a mãe do cantor aceitou partilhar as suas memórias e falar publicamente sobre a dor e saudade do filho em entrevista a Manuel Luís Goucha.

"Costuma dizer-se que Deus leva sempre os bons, e o meu Beto era muito boa pessoa. Tenho tantas saudades dele, ele tinha tanto para dar e tanto para viver ainda", lamenta a mãe de Beto num teaser da entrevista, que será exibida em direto na emissão de terça-feira do programa 'Goucha'.

"Todos os dias vou ao cemitério. Converso com ele, converso com o meu marido. Sinto-me bem. Vou com o coração pesado, mas venho com o coração leve de estar ali aquele bocadinho", pode ainda ouvir-se nas imagens.

