Rita Guerra esteve hoje, dia 22 de outubro, no programa 'Dois às 10', da TVI, onde falou da sua carreira e de momentos marcantes que viveu. Um dos que entra na lista é a morte de Beto, de quem era grande amiga.

À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a cantora lembrou o momento em que soube que o artista tinha morrido.

"Relativamente ao Beto estava num evento privado (…) fui lá cantar e quem me ligou foi a Lena d'Água, porque ela tinha estado na véspera com o Beto, nas Caldas da Rainha", recordou.

"Pensei: 'das duas, uma: ou eu me deixo ir abaixo ou vou fazer disto um mote nos próximos tempos que aí vêm'. Não iam ser fáceis, porque ele foi meu parceiro de palco e de vida muitas vezes - vou lembrar-me dele e vou levar o carinho que tinha por ele para o palco da vida", continuou.

"Nas situações da vida há sempre um lado bom, e o lado bom que eu tiro daqui é que, eu o recordo sempre com muita saudade e, cada vez que canto a canção que cantava com ele, as pessoas cantam com mais vontade", disse por fim.

Beto, recorde-se, morreu em 2010, aos 43 anos, vítima de AVC.

