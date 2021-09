Jessica Athayde apresentou este sábado, 25 de setembro, o 'Estamos em Casa', da SIC, e entre os convidados recebeu uma mãe cujo filho foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal com insuficiência respiratória.

Uma história que deixou a atriz comovida, mas não foi a única. Madalena Abecasis também esteve no programa e não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir a história do pequeno Mateus.

No Instagram, Athayde e Abecasis falaram sobre este momento e deixaram um pedido de ajuda aos fãs.

"Quando a Jessica Athayde me pediu para ir ao programa para fazer uma surpresa à Maria, mãe do Mateus, disse-lhe logo que nem pensar. Não queria de todo fazer porque podia parecer uma coisa tipo 'olha aqui a Madalena que saiu do seu reino tão boazinha e vem fazer uma surpresa porque ela pratica o bem e tu vais poder admirá-la porque ela é luz e teres a oportunidade de lhe tecer elogios é um sonho'. Que saloiada. O importante era a Maria. O importante é o Mateus, filho da Maria. E quem sou eu para estar a fazer surpresas para me verem só porque sim. Não sou ninguém nem queria estar a tirar o momento a esta mãe guerreira", começou por escrever Madalena Abecasis.

"Mas lá me conseguiu fintar e lá fui eu conhecer a Maria. Que queria conhecer, mas fora do programa. Não consegui conter as lágrimas, a história desta família é um murro no estômago para qualquer pessoa. E fiquei mesmo de coração cheio. Quem puder, que dê a ajuda que conseguir, porque por pouco que seja, juntando a mais um pouco, já faz muito", acrescentou.

Por sua vez, Jessica Athayde disse: "Gostava de pedir a todos para seguirem a página incrível do Mateus. Comprem o livro, ajudem da forma que puderem. É impossível ficarmos indiferentes. Maria, que mãe coragem".

Leia Também: Jessica Athayde levou filho a programa e contou com ajuda de Diogo Amaral