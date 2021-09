Jessica Athayde foi a mais recente aposta da SIC para apresentar o 'Estamos em Casa', programa que ocupa as manhãs de sábado.

Esta foi a estreia da atriz como apresentadora no canal, tendo contado com a companhia de pessoas muito especiais.

Entre os convidados estava o filho, Oliver, de dois anos, que acabou depois por adormecer durante o programa.

No Instagram, Athayde mostrou algumas imagens dos bastidores, especialmente com o filho, destacando também que contou com a ajuda do pai do menino, Diogo Amaral.

Publicação de Jessica Athayde © Instagram_jessica_athayde

Veja ainda na galeria um vídeo com outras imagens dos bastidores.

Leia Também: Jessica Athayde vai apresentar o próximo 'Estamos em Casa'