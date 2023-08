Madalena Abecasis usou as redes sociais para falar das suas férias e de como mudou radicalmente de guarda-roupa ao trocar o Algarve por Peniche.

"Para o Algarve levei vestidos lindos e sapatos diferentes para todos os dias. Para Peniche enfiei na mala 2 ou 3 calções que eram do Nuno, mais uns poucos trapos e uns chinelos para andar mais vezes descalça do que calçada. E o bom que é poder ser estas duas pessoas. Da chiqueza à simplicidade num estalar de dedos", escreveu a influenciadora digital na sua conta no Instagram, junto a uma selfie.

