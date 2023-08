Madalena Abecasis usou a sua conta no Instagram na noite desta sexta-feira, dia 11 de agosto, para comentar uma crítica que recebeu recentemente.

Usando um tom humorístico que já lhe é característico, a 'tia Lena', como também é conhecida, falou sobre o facto de ter lido que alguém dizia que lhe tinha "subido tudo à cabeça".

"No outro dia li em qualquer lado alguém que dizia que 'tudo' me tinha subido à cabeça. Seja lá o que isso queira dizer. Mas posso afirmar aqui perante vós, e pela saúde dos meus filhos (vocês sabem a estima que tenho por eles), que não me subiu nada à cabeça. Está é a descer-me tudo para a barriga e para o rabo", escreveu Madalena, numa publicação onde aparenta boa-disposição.

"E a culpa é do enfardamento que estou a levar como missão nestas férias. É que mais vale uma anafadinha com tudo a descer para o rabo, do que uma influencer com tudo a subir à cabeça. E repito: seja lá o que isso queira dizer. E não vamos falar sobre as maminhas, que essas sim subiram à cabeça e com os anos caíram em desgraça. Rumo aos 63! Quilos!", concluiu, um texto que já lhe valeu alguns elogios.

"Madalena, o meu lema é: antes inveja do que pena! E para frente é que é caminho!" ou "Rainha das descrições"" são algumas mensagens deixadas na caixa de comentários.

Leia Também: 'Pipoca' responde a comentário "machista"... com vitória do Benfica