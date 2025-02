Madalena Abecasis é uma filha orgulhosa (e babada).

A influencer partilhou nas redes sociais o presente que o seu pai lhe ofereceu e que já está exposto para que toda a gente que vá a sua casa possa apreciar.

"Ok agora vou falar à rico, pessoas podem não entender: 'Pai, nem vai acreditar olhe já viu o máximo que ficou! O pai tem mesmo imenso jeito! Ficou mesmo giríssimo! Já estão aqui no cantinho de leitura do José Maria, da Maria Júlia, da Maria Francisca e do querido Joãozinho'", começou por brincar a criadora de conteúdos digitais numa publicação no Instagram.

Os desenhos mostram vários ângulos da casa onde Madalena mora com os filhos e o marido ou, como é conhecida na sua página, "a mansão da Tia Lena".