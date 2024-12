Madalena Abecasis desfrutou de umas férias com a família na ilha da Madeira e registou os melhores momentos para partilhar com os seus seguidores no Instagram.

A família está de regresso a casa este sábado, 21 de dezembro.

"Amanhã já voltamos para casa, levamos boas memórias em família", escreveu a influenciadora na sua conta de Instagram.

Ao longo dos últimos dias, Madalena Abecasis mostrou alguns dos lugares que a família visitou, como a Praia Formosa, e relatou o bom tempo que se fez sentir na ilha.

