Confissões do ator no podcast 'How to Fail with Elizabeth Day'.

Embora Luke Evans seja admirado pelo seu físico invejável, a verdade é que o ator nem sempre foi confiante relativamente ao seu corpo. O artista, de 45 anos, falou sobre o assunto no podcast 'How to Fail with Elizabeth Day'. "Às vezes vou ao ginásio e ainda me sinto muito ansioso", confessou. "Olho ao espelho e penso: 'não estás bem o suficiente' ou 'estás a desleixar-te'. Olho para a minha cara… a parte terrível do meu trabalho é que és constantemente relembrado das décadas de gravações que fizeste quando não tinhas uma ruga ou um pelo branco na branca e agora a tua barba é completamente grisalha", realçou. "Tive de aprender a ser mais gentil comigo mesmo, mas tenho uma ansiedade terrível em sentir-me bom o suficiente a nível físico", continuou. "Parte disso não é completamente mau, dá-me algo por que lutar, mas pode ser assoberbante. Fui à praia há pouco tempo e não queria tirar a t-shirt. Sei que não deveria sentir-me assim, mas somos criaturas sensíveis, somos muito delicada", completou.