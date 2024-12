Justin Baldoni foi o convidado do podcast 'How to Fail', de Elizabeth Day, e acabou por fazer várias confidências sobre uma relação amorosa do passado.

O realizador revelou que viveu uma relação tóxica quando andava na universidade.

"Vivi uma relação muito má e mudei a minha personalidade para ser o que ela queria. Eu tinha valores, opiniões e crenças fortes e eles eram facilmente manipulados ao ponto de, em alguns meses, ter perdido completamente qualquer senso de identidade que me restava. Isso tornou-se abusivo emocionalmente", começou por contar.

O ator foi mais longe e confessou que esta relação passou todos os limites. "Experimentei um trauma sexual no relacionamento. Tive que lutar contra esse trauma porque na minha cabeça um homem não pode experimentar um trauma sexual nas mãos de uma mulher", acrescentando que se "estava a guardar para o casamento", deixando claro que não iria entrar em mais detalhes neste aspeto.

Leia Também: "Ator brilhante". Bob Dylan elogia Chalamet antes de estreia de 'biopic'