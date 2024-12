Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan na 'biopic' sobre o cantor que estreia nos Estados Unidos no dia de Natal.

O músico recorreu à sua conta da rede social X para falar sobre o filme.

"Há um filme sobre mim que vai estrear brevemente que se chama 'Um Completo Desconhecido' (que título!). O Timothée Chalamet é o protagonista. O Timmy é um ator brilhante, por isso, estou certo que será completamente credível a fazer de mim. Ou de mim em mais novo. Ou outro eu. O filme foi baseado no [livro 'Dylan Goes Electric' do] Elijah [Wald]", escreveu Bob Dylan numa publicação.

Timothée Chalamet partilhou a publicação na sua conta no X, e escreveu: "Chocado. Estou tão agradecido. Obrigado, Bob."

Leia Também: Timothée Chalamet ofereceu-se para pagar multa de concurso de sósias seus